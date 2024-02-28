Визит в Москву заставил Карлсона ненавидеть лидеров США

Впечатления от Москвы заставили американского журналиста Такера Карлсона возненавидеть лидеров его собственной страны за то, до чего они довели Штаты.

Карлсон признался, что не был готов к тому, какой красивой и чистой будет Москва, и к контрасту между российской столицей и большими городами в США. Впечатления от Москвы не вызвали особой симпатии к президенту РФ Владимиру Путину, но изменили отношение к руководству Штатов.

«Именно Москва поразила меня: никаких граффити, бездомных, на улице нет людей, употребляющих наркотики, полная чистота, нет мусора. Это заставило меня возненавидеть собственных лидеров. Потому что я вырос в стране, где были похожие города. Но у нас их больше нет», – сказал журналист в интервью блогеру Лексу Фридману.

Во время посещения Москвы Карлсон записывал на видео свои впечатления. В одном из роликов, опубликованных на его сайте, журналист признался в сильных эмоциях из-за ситуации, в которой оказалась Америка.

«Если вы зайдете в продуктовый магазин в России и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших лидеров. Именно это я и испытываю», – сказал Карлсон в кадре.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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