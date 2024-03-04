Шольц призвал британские суды защитить Ассанжа

США не смогли доказать оправданность наказания для основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, и его шансы на защиту со стороны британцев выросли, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он призвал британских судей защитить публициста.

«Было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту, поскольку ему грозит преследование в США», – приводит слова политика Die Welt.

При этом Шольц признал, что Ассанж «предал огласке американскую государственную тайну».

Власти Австралии призвали освободить своего гражданина Джулиана Ассанжа и не выдавать его в США. Летом 2022 года британское МВД одобрило экстрадицию Джулиана Ассанжа в Штаты.

Во Франции несколько раз предпринимались попытки предоставить убежище Джулиану Ассанжу, но все они провалились. Суд французской коммуны Кретей отклонил обращение ассоциации Robin des Lois о возможности запросить политическое убежище для основателя WikiLeaks.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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