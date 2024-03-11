В первых день Рамадана Израиль убил несколько женщин и детей в Газе

За минувшие 24 часа израильские военные убили 67 палестинцев и ранили 106, следует из данных палестинского Минздрава. Общее число жертв Израиля в анклаве увеличилось до 31 112 человек.

В первый день мусульманского поста Рамадан Израиль вновь обстрелял сектор Газа с суши, моря и воздуха. Наиболее интенсивным ударам подвергся город Хан-Юнус и квартал Зейтун в городе Газа. Только от взрыва жилого дома в районе Сабра города Газа погибли 16 человек и ранены более 10. Среди погибших есть женщины и дети, сообщило агентство «Анадолу».

Число пострадавших от атак израильских сил составило 72 760 человек. Число умерших от недоедания и обезвоживания детей в северных районах Газы возросло до 25 человек. Также от голода умерли двое пожилых людей и молодая женщина.

Израильские полицейские не пустили жителей Газы в мечеть Аль-Акса для молитвы в честь начала Рамадана. К мечети пришли сотни палестинцев, но израильтяне избили самых активных дубинками, передает телеканал «Аль-Джазира».

Стороны не смогли договориться о прекращении огня до начала Рамадана. Израиль потребовал полный список заложников в руках ХАМАС, но движение возразило, что пересчитать пленных можно только, когда удары по анклаву прекратятся. Ряд стран организовал доставку помощи по воздуху и прорабатывает строительство морского коридора.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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