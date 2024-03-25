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Москва не признает изменение Вашингтоном границ континентального шельфа

Фото: Freepik

Россия не признает новые границы континентального шельфа, которые в одностороннем порядке установили США. Об этом сообщает на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В декабре прошлого года США без обращения в Комиссию по границам континентального шельфа объявили об установлении внешних границ за пределами 200 морских миль от исходных линий. Совокупная площадь морского дна, на которую Штаты в одностороннем порядке заявили свои права, составляет около 1 млн кв. км.

«Подобные односторонние действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и представляют угрозу для целостности режима как самой Конвенции, так и района, объявленного «общим наследием человечества»», – заявил постоянный представитель РФ при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович.

Единственной международно-признанной процедурой отнесения тех или иных районов морского дна к континентальному шельфу является получение рекомендаций Комиссии по границам континентального шельфа. Что является залогом баланса интересов развитых и развивающихся стран, позволяющего мировому сообществу успешно регулировать различные виды деятельности в Мировом океане.

«Исходя из изложенного, Российская Федерация заявляет о непризнании установленных США в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа», – говорится в сообщении. Россия категорически отвергает избирательный подход США к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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