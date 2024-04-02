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Вторник, 2 апреля 2024, 11:16 мск

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Карибские страны ужесточают условия для получения «золотых паспортов»

Четыре страны Карибского бассейна поднимут порог инвестиций, которые нужно вложить для получения так называемого «золотого паспорта». Об этом пишет Bloomberg.

Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Антигуа и Барбуда увеличат сумму необходимых вложений. Так в январе гражданство Антигуа и Барбуды можно было получить за инвестиции в размере 100 тысяч долларов, с июня порог вырастет до 200 тысяч. Чтобы получить гражданство Сент-Китс и Невис, нужно сделать безвозвратный взнос в госфонд на сумму от 250 тысяч долларов.

Обладатели «золотых паспортов» имеют право на безвизовый доступ в Евросоюз, Великобританию и другие страны. Согласно прошлогодней оценке ЕС, пять стран Карибского бассейна (четыре вышеперечисленные плюс Сент-Люсия), реализующие программы «гражданство в обмен на инвестиции», предоставили «золотой паспорт» как минимум 88 тысячам человек, большинство из них – граждане КНР, России и Нигерии.

По данным агентства, рост стоимости карибского гражданства связан с давлением ЕС и США. Европейские и американские регуляторы обеспокоены обходом иммиграционного контроля и ростом преступности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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