Аналитики предрекли конец эпохи «золотых виз» в Европе

Выдача гражданства стран Европы за покупку недвижимости может в скором времени прекратиться. Причина – быстрый рост цен на жилье и растущее недовольство местного населения. Об этом пишет Bloomberg.

В феврале 2023 года о закрытии программы выдачи паспортов в обмен на инвестиции заявили власти Ирландии и Португалии. Годом ранее «золотые визы» перестала выдавать Великобритания.

«Государства сталкиваются с парадоксом. С одной стороны, они хотят инвестиций. Но, с другой стороны, очень богатые инвесторы из-за рубежа получают привилегированный статус в ущерб более широким слоям общества», – пояснил профессор из Бристольского университета в Великобритании Уилл Харви.

Европейские страны запустили программы «золотых виз» после кризиса 2008 года. Программа помогла привлекать около 3,5 млрд евро ежегодно. Еврокомиссия начала оказывать давление на правительства с целью прекращения действия «золотых виз» на том основании, что они антидемократичны и могут служить средством проникновения незаконно заработанных денег в регион.

Кроме того, спрос со стороны иностранцев резко подстегнул подорожание жилья. Так в Лиссабоне средняя стоимость жилой недвижимости выросла в три раза с 2015 года. В Афинах средние цены на жилье подскочили на 48% за последние пять лет, в Дублине они выросли на 130% с 2012 года.

Лондон, Зоя Осколкова

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