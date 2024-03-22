Греция ужесточит правила для получения «золотой визы»

Власти Греции ужесточают правила для инвесторов, которые претендуют на получение «золотой визы». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление минфина страны.

Минимальная сумма вложений для получения привилегий вырастет до 400 тысяч евро. При этом инвесторы могут купить только один объект недвижимости площадью не менее 120 кв. м, его нельзя будет использовать для краткосрочной аренды.

В частности, при покупке недвижимости в Афинах, Салониках, на островах Миконос и Санторини и на других с населением более 3,1 тысячи человек сумма вырастет с 500 тысяч до 800 тысяч евро. В остальной части страны сумма увеличится с 250 тысяч до 400 тысяч евро.

Изменения связаны с необходимостью увеличить предложение жилья для долгосрочной аренды и устранить влияние программы «золотых виз» на стоимость недвижимости, пояснили в греческом минфине.

По данным агентства, чаще всего «золотые визы» в Греции получают инвесторы из Китая (почти 60%) и Турции (7%).

Афины, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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