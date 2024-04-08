Министр пригрозил Нетаньяху отставкой в случае прекращения огня в Газе

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил потерей должности премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Бен-Гвир в своем блоге пообещал отказаться от поддержки главы кабмина, если тот откажется проводить военную операцию в Рафахе.

Первый раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа завершился в Каире. Представитель ХАМАС заявил, что между позициями сторон большая пропасть, однако источники рассказали, что результат переговоров был скорее положительным.

На этом фоне министр Бен-Гвир забеспокоился, что Израиль откажется от продолжения военной операции и атаки на Рафах. Он напомнил, что без поддержки его парти Нетаньяху может лишиться премьерского мандата.

Бен-Гвир пригрозил, что у Нетаньяху «не будет мандата продолжать занимать пост премьер-министра», если тот согласится закончить войну против движения ХАМАС без «масштабного нападения на Рафах».

В середине марта министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о скором начале наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Ряд стран высказался осуждающе в связи с планами Израиля. Госдеп США предупредил, что атака на Рафах приведет Тель-Авив к еще большей изоляции на мировой арене.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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