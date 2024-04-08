Евродепутат Тьерри Мариани призвал к скорейшему разрешению украинского конфликта дипломатическим путем. Он заявил, что не верит в победу киевского режима на поле боя.

«Сегодня меня интересует скорейшее установление мира, я отношусь к тем, кто считает, что Украина не может победить», – цитирует депутата от Франции РИА Новости.

Мариани отметил, что отправка помощи Киеву не приблизит победу, а только затянет конфликт. При этом евродепутат не верит, что ВСУ смогут удержать нынешние позиции.

«Боюсь, несколько оставшихся месяцев войны станут периодом, когда фронт отодвинется еще дальше в ущерб Украине», – добавил политик.

Он также выступил против отправки французских военных на Украину. Депутат подчеркнул, что конфликт никак не касается интересов Парижа.

В начале марта Госдеп США заявил, что ждет от Украины «сюрпризов на поле боя». Замначальника ГУР Украины признал, что Киев не способен победить на поле боя. Поэтому ВСУ ведут «борьбу с целями в глубоком тылу врага».

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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