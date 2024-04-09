ФРГ восполнила запасы оружия вместо модернизации бундесвера

Немецкая оппозиция заявила о нецелевом использовании средств бюджета, выделенных на модернизацию армии. Почти 80% суммы потратили на восстановление запасов оружия, отправленного на Украину.

В 2022 году в ФРГ создали фонд на 100 млрд евро для модернизации бундесвера. До 2026 года на эти деньги должны были закупить новые вертолеты, корабли и танки. В феврале 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что 80% из суммы фонда уже освоены.

Член комитета бундестага по бюджету Вольфганг Виле, заявил, что до конца 2024 года из фонда выделят 500 млн евро. Формально – на нужды немецкой армии, но по сути – на покрытие расходов на военную помощь Украине.

«500 млн евро будут использованы для устранения пробелов, которые возникли или возникнут в бундесвере в связи с передачей уже имевшегося оружия», – сказал Виле «Известиям».

Член комитета бундестага по обороне Ян Нольте отметил, что это нецелевое расходование средств, потому что они потрачены не на модернизацию бундесвера.

«Многие системы вооружения ФРГ не закупала, а передала Украине из собственных запасов. Сейчас из фонда для модернизации бундесвера оплачиваются вещи, которые есть не у бундесвера, а у Украины», – сказал политик.

В конце 2023 года в Берлине признали, что бундесвер не способен защитить себя и Германию из-за военной помощи Украине и медленных поставок техники взамен переданной Киеву. В начале апреля 2024 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок вновь призвала союзников отправить все доступные системы ПВО киевскому режиму.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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