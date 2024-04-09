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Жителей девяти районов Узбекистана предупредили об опасности наводнений

В Узбекистане синоптики предупредили об опасности подтоплений в девяти горных и предгорных районах страны. Об этом сообщила пресс-служба Узгидромета.

Сильные дожди пройдут на территории Узбекистана 12-15 апреля. Ливни несут угрозу схода оползней. «По территории республики возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению», – говорится в сообщении.

Жителей предгорных районов призвали соблюдать меры предосторожности.

Летом 2021 года на востоке Узбекистана из-за наводнений и схода оползней погибли восемь человек. Весной 2022 года жертвами селя стали пять человек.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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