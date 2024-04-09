В Казахстане эвакуировали 86 тысяч человек из-за паводков

Спасатели эвакуировали 86 тыс. человек из пострадавших от наводнения регионов в Казахстане. Под угрозой подтопления находятся еще 94 населенных пункта, следует из данных МЧС республики.

С начала паводка в марте эвакуированы более 86 тыс. человек. 8472 человека находятся в ПВР. Спасатели и волонтеры также отогнали в безопасные места более 81 тыс. сельскохозяйственных животных. В пострадавшие регионы доставили 134 тонны гуманитарной помощи, включая продукты и лекарства.

Пик наводнения уже пройдет в двух регионах, а одной области вода только прибывает. Уровень воды спадает в Актюбинской и Костанайской областях, сообщили в акиматах регионов. Власти Западно-Казахстанской области сообщили, что уровень воды в реке Урал в черте Уральска продолжает подниматься. Сейчас он находится на отметке семи метров. Под угрозой подтопления находятся 94 населенных пункта, включая прибрежные районы Уральска.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал весенние паводки самым масштабным бедствием в Казахстане за последние 80 лет.

Астана, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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