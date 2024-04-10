НАТО стала помехой для стремления США подавить влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Альянс ориентирован на другую географическую зону, и новое расширение не поможет планам Вашингтона, считает обозреватель Мехмет Али Гюллер.

Использование НАТО для расширения своего влияния стало проблематичным для Штатов. Расширить альянс в АТР сложно, поскольку он ориентирован на Североатлантический регион. Франция выступила против офиса связи НАТО в Токио, с помощью которого Штаты хотели сделать Японию и Южную Корею партнерами альянса.

Вашингтону пришлось создавать AUKUS и QUAD, чтобы укрепить свои позиции в зоне влияния Китая. С расчетом на перспективу Штаты начали военную поддержку Японии и Южной Кореи, пишет Cumhuriyet.

США планировали годами вытягивать ресурсы из России и снизить ее влияние в мире с помощью конфликта на Украине. Но в самих Штатах и Европе все больше политиков и граждан возражают против поддержки киевского режима. План по быстрому принятию Украины в НАТО провалился из-за возражений крупных европейских государств.

Автор считает, что у Вашингтона остался еще один запасной план: открыть совместную миссию НАТО на Украине. Тогда у стран НАТО будет формальное обоснование огромных трат на помощь Киеву. Но Россия может расценить это как вовлечение альянса в конфликт, тогда масштаб событий резко возрастет.

Гюллер призвал всеми силами противостоять подобному развитию событий.

Европа прорабатывает план действий на случай выхода США из НАТО. Аналитики заявили, что ЕС потребуются десятилетия и огромные вложения для замены американской помощи в обороне региона.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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