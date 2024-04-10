Финнов предупредили о сокращении пенсий из-за экономии

Власти Финляндии решили сократить почти вдвое государственное участие в выплате пенсий. В национальной ассоциации пожилых людей заявили, что половина финнов старше 65 лет уже вынуждена экономить.

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра назвал сокращение пенсий неизбежным в рамках мер жесткой экономии. Без этого не достичь нужного уровня снижения расходов. Ежегодный объем пенсионных выплат в Финляндии составляет 36 млрд евро, пять из них – средства из казны. Пурра сообщил, что эту сумму планируется уменьшить до трех миллиардов.

Глава национальной ассоциации пожилых людей Маарит Куикка заявил, что лучшим выбором было бы повысить налоги, но не сокращать пенсии. По его словам, 45% граждан старше 65 лет уже вынуждены сократить расходы на жизнь.

«Налогообложение является более простым методом. Бедность пенсионеров – это печальное явление, и мы не хотим, чтобы она увеличивалась. Это неразумно для общества», – сказал Куикка в беседе с Yle.

Он напомнил, что чуть раньше власти уже заморозили индекс на жилищные пособия, повысили взносы на соцобеспечение и цены на лекарства. Это сильно ударило по малообеспеченным пенсионерам.

В конце марта ФРГ и Финляндия договорились продолжить поддержку киевского режима. Обе страны намерены выделять финансовую и военную помощь Киеву. До этого Финляндия обязалась нарастить производство боеприпасов для Украины, что обойдется бюджету в десятки миллионов евро.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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