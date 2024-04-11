В США предупредили о крупном ударе Ирана по Израилю в ближайшие дни

Разведка США считает неизбежным крупный удар Ирана по Израилю в отместку за нападение на дипломатический комплекс в сирийской столице Дамаске. Аналитики предупредили, что атака произойдет в ближайшие дни и значительно расширит границы конфликта с очагом в секторе Газа. На фоне напряженной обстановки в регионе немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Иран.

«США и их союзники считают, что крупные удары ракетами или дронами со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны. Это будет означать значительное расширение конфликта. Атака, возможно, с использованием высокоточных ракет, может произойти в ближайшие дни», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США и Израиля.

Аналитики уверены, что Иран будут бить только по военным объектам, но не по мирному населению. Израиль заявил, что готов к атаке и ожидает удар до начала военной операции в Рафахе. Точная дата наступления на юге сектора Газа не раскрывается.

Разведка США и Запада сообщила, что источником удара может стать союзная Ирану «Хезболла» в Ливане.

Немецкая Lufthansa приостановила авиасообщение с Ираном в связи с напряженной обстановкой в регионе. Перевозчик заявил, что поставил в приоритет безопасность пассажиров. Чтобы определить срок для возобновления полетов, компания находится в постоянном контакте с местными властями.

Израильские аналитики ожидали ответного удара Ирана в течение двух суток после атаки на консульский отдел в Дамаске.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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