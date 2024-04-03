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Четверг, 4 апреля 2024, 01:24 мск

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СМИ: Иран может нанести удар по Израилю в течение ближайших двух суток

Фото: freepik

Ответный удар по Израилю за атаку свой на консульский отдел в Дамаске Иран готов нанести в течение ближайших 48 часов, – сообщает в среду, 3 апреля, издание Israelinfo.

В публикации издания, в частности, говорится, что «в течение ближайших 48 часов может последовать атака в качестве ответа на израильский авиаудар по иранскому консульству в Сирии. Действующие и бывшие официальные лица США опасаются, что сложившаяся ситуация может стать новым витком эскалации».

«Удар по консульству Ирана – невероятно безрассудное действие Израиля. Возможные ответные атаки Тегерана могут оказаться опасными, в том числе, для контингента американских войск, размещенных в регионе», – заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гофф.

Следует напомнить, что в понедельник, 1 апреля, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что «в ответ на действия Израиля в Дамаске Иран ответит достойной местью».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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