Греция опровергла подготовку F-16 к передаче Украине

Власти Греции даже не обсуждают отправку истребителей F-16 на Украину, заявил официальный представитель правительства страны Павлос Маринакис. Так он прокомментировал статью в американском издании Newsweek.

Автор публикации назвал «почти неизбежной» передачу 32 греческих F-16 киевскому режиму. До этого греческие издания предположили, что Брюссель может убедить Афины включить истребители в пакет военной помощи, одобренный Евросоюзом.

Маринакис заявил, что подобная сделка не входит в их планы.

«Не существует такой темы. Все, что мы должны были сказать, мы сказали. Не соответствует действительности то, что указывается в подобной публикации», – цитирует его ТАСС.

Напомним, западные союзники готовы отправить на Украину только шесть из 45 обещанных американских истребителей F-16 к лету. Нидерланды отказались передавать свои самолеты в руки необученных украинских пилотов.

При этом, высокопоставленные офицеры ВСУ назвали неактуальными для Украины поставки американских истребителей F-16. По их мнению, российские войска просто не подпустят самолеты к линии соприкосновения.

Афины, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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