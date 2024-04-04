Высокопоставленный офицер ВСУ назвал F-16 бесполезными для Украины

В украинских вооруженных силах назвали поставки американских истребителей F-16 неактуальными для Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных офицеров украинской армии.

По словам одного из собеседников издания, из-за длительного процесса одобрения поставок ВСУ нередко получает неподходящие образцы оружия.

«Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам необходимы – они приходят, когда они уже не нужны», – сказал украинский офицер, приводя в качестве примера истребители F-16. «Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году, они не подойдут для 2024 года», – подчеркнул он. По его словам, Россия уже готова противостоять возможному появлению американских истребителей в зоне боевых действий. Офицер пояснил, что российские военные рассчитывают, где лучше всего разместить свои системы С-400, чтобы поражать F-16, не допуская их близко к линии фронта.

Представители ВСУ также заявили, что сейчас украинской армии нужно больше обычного оружия и беспилотниковв. «Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет», – сказал один из офицеров. По его оценке, украинским силам сейчас необходимо 4 млн снарядов и 2 млн беспилотников.

Ранее офицеры ВСУ заявили о мрачной картине на поле боя, указав на большой риск обрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. «Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать численность ВС РФ», – признали украинские военные чины.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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