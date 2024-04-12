Богатые американцы получают второе гражданство на случай побега из США

Все чаще состоятельные жители США стали получать еще одно гражданство. По словам юристов, в первую очередь таким образом американцы пытаются застраховаться от неопределенности, но есть и другие причины.

Члены богатых американских семей стали чаще получать второе и последующие гражданства, тем самым они создают «портфели паспортов». Самыми популярными странами среди жителей США стали те, в которых есть программы так называемых «золотых виз» или гражданство в обмен на инвестиции, передает РБК.

«Если я богат, я бы хотел застраховаться от уровней волатильности и неопределенности. Богатые люди хорошо понимают идею диверсификации того, во что они инвестируют. Нет смысла иметь одну страну гражданства и проживания, когда есть возможность реально разнообразить и этот аспект своей жизни», – пояснил глава группы частных клиентов юридической фирмы Henley&Partners Доминик Волек.

Кроме того, американцы стремятся получить другое гражданство для еще большего удобства путешествий по миру, в особенности в недружественные США страны. Есть среди причин и такой фактор, как повышение безопасности деловых поездок, например, из-за террористических угроз в отношении американцев. Помимо этого, гражданство другой страны помогает при трансграничных финансовых переводах или сделках внутри этого государства.

Некоторые получают новое гражданство из-за политики Вашингтона. «Мы все живем в нестабильные времена, не только в США, но и во всех странах мира. Кто знает, что произойдет дальше. На самом деле речь идет не только о плане B, но и о планах С и D», – заявил Волек.

По прогнозам Henley&Partners, в этом году количество миллионеров, переехавших в другие страны, поставит новый рекорд – примерно 128 тысяч человек. Впрочем, США все еще остаются главным направлением для переезда состоятельных людей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube