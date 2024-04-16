В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр-2024

В греческой Древней Олимпии зажгли огонь летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

По традиции огонь зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. Роль «верховной жрицы» исполнила актриса Мэри Мина, она вознесла молитву Аполлону, чтобы он послал лучи и зажег огонь Олимпиады, и Зевсу, чтобы он увенчал победителей игр венками.

Вход в храм разрешен только официальным лицам. Церемонию зажжения олимпийского пламени транслировали на большой экран на стадионе.

Далее огонь эстафетой передадут Франции. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Древняя Олимпия – место паломничества туристов со всего мира. Считается, что именно там когда-то и зародились Олимпийские игры. Археологический комплекс занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Афины, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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