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Среда, 24 апреля 2024, 15:25 мск

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Пять лошадей королевской гвардии сбросили всадников и разбежались по Лондону

В Лондоне пять лошадей из кавалерии Карла III сбросили своих всадников и разбежались по городу. Об этом сообщает издание Telegraph.

Инцидент произошел во время ежедневных утренних тренировок. Пока неясно, что стало причиной, но лощади были сильно напуганы и разбежались по районам, расположенным вблизи от Букингемского дворца, что удивительно, так как они хорошо обучены и привыкли находиться вблизи городского транспорта среди большого скопления людей.

Одно из животных врезалось в туристический автобус и разбило лобовое стекло. Лошадь получила травму, на фото видно, как у нее по груди стекает кровь.

По данным британских СМИ, известно о пяти жителях, пострадавших от напуганных лошадей. К поискам беглецов подключили не только гвардию, но также полицию и военных.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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