Макрон призвал Европу искать новых партнеров и конкурировать с США

Европа должна развивать связи с третьими странами и освободиться от зависимости от США, в том числе в сфере обороны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал страны ЕС отказаться от торговых правил и ввести преференции для европейских промышленников.

Макрон отметил, что США и КНР перестали соблюдать торговые правила и их экономики растут, а Европа тратит деньги на иностранные компании.

«ВВП на душу населения в США увеличился почти на 60% с 1993 по 2022 год, в Европе – менее чем на 30%. Европа столкнулась с риском упадка. Десятилетиями мы недостаточного инвестировали в собственную промышленность, что усилило зависимость от неевропейского производства. Мы должны производить быстрее, больше и в Европе, чтобы конкурировать с США», – приводит слова Макрона BFM-TV.

Французский лидер также призвал ЕС добиваться независимости в оборонной сфере и показать, что он не является вассалом США. Поэтому нужно проводить военные закупки на территории ЕС и снова самим защищать свои границы.

«В ближайшие годы необходимо доработать оборону Европы и возобновить партнерство с третьими странами. Нужно выстроить Европу, способную показать, что она никогда не была вассалом США и может говорить со всеми регионами мира: с развивающимися странами, с Африкой, Латинской Америкой, и не только в плане экономических соглашений», – призвал Макрон.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не придут на помощь Европе в случае агрессии из-за малого вклада европейских стран в бюджет НАТО. В Европе разгорелось обсуждение стратегий на случай выхода США из НАТО. Аналитики отметили, что в этом случае Европе потребуются десятилетия и огромные вложения для замены американской помощи в обороне региона.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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