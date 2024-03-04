В Польше проработали сценарии развала НАТО

Существование НАТО не поддается логике, а объявленные угрозы созданы действиями самого альянса, считает обозреватель издания Myśl Polska Матеуш Пискорский. Он назвал три способа уничтожения НАТО ради мировой безопасности.

Альянс должен был стать историей после распада блока Варшавского договора. Но с тех пор НАТО несколько раз расширялся, и принял даже те страны, по которым достигнуты договоренности невключения. Альянс наращивает военную мощь, ссылаясь на российскую угрозу, которую «сам же и породил».

«Создание пожара на Украине нужно, чтобы мы продолжали верить в необходимость большого брата, готового обеспечить растерянную Европу (как Дональд Трамп искренне подчеркивает – не бесплатно) противопожарным оборудованием собственного производства, самым дорогим в мире. НАТО является источником проблем безопасности, а не их решением», – говорится в статье.

Автор предложил три способа избавиться от альянса. Первый – смена политического руководства в США, которые стали ядром НАТО. Европа всерьез готовится к смене политического курса США, в том числе выходу Штатов из альянса в случае возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом.

При втором сценарии европейским и континентальным структурам придется взять на себя заботу о безопасности региона без опоры на Штаты. Тогда влияние НАТО ослабнет, и альянс станет атавизмом. Автор признает, что надежд на этот вариант мало.

Пискорский назвал самым простым третий способ – выход из альянса. Он призвал европейские страны перестать верить «сказкам пропагандистов НАТО». По его мнению, это лучший сценарий для Польши.

«Оставаясь вне НАТО, мы будем чувствовать себя гораздо безопаснее, ведь устраним единственную потенциальную причину конфронтации с врагами этого НАТО, странами, которые не без оснований чувствуют постоянную угрозу», – говорится в статье.

Ранее в ООН организацию Североатлантического договора назвали величайшей угрозой существованию человечества. Там призвали не верить созданному СМИ образу альянса и осознать ее сущность «преступной организации».

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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