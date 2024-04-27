МИД Польши: Дуду предупреждали не обсуждать ядерное оружие

Польские министры не давали полномочий на обсуждение размещения ядерного оружия на территории страны президенту Польши Анджею Дуде. Западные политики тоже предупреждали его, что не стоит поднимать эту тему, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он напомнил, что президент проводит внешнюю политику, сформированную Советом министров. Но польское правительство не давало Дуде «стимула или полномочий» обсуждать вероятное размещение ядерного оружия США на своей территории.

«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно – не польских – не говорить об этом, и что на это пока нет шансов», – добавил министр в эфире телеканала Polsat.

Ранее Анджей Дуда заявил, что Польша готова присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing и разместить на своей территории ядерное оружие союзников. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал высказывание главы государства и напомнил, что правительство должно обсудить, нужно ли это стране.

Российский МИД предупредил, что размещенные в Польше ядерные объекты НАТО станут военной целью для России. Москва считает, что расширение практики совместных ядерных миссий НАТО является дестабилизирующим фактором в сфере безопасности.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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