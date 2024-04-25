Россия будет считать военной целью ядерные объекты НАТО в Польше – Рябков

Размещенные в Польше ядерные объекты НАТО станут военной целью для России, предупредил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он назвал дестабилизирующим фактором расширение практики совместных ядерных миссий североатлантического альянса.

«Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», – сказал Рябков в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что Россия внимательно следит за тем, как польские власти на разных уровнях отрабатывают тему размещения ядерного оружия НАТО во внутреннем дискурсе.

«Расширение практики совместных ядерных миссий НАТО – независимо от того, кто может присоединиться к этой практике, – носит сугубо дестабилизирующий характер. А по факту – угрожающий. Я уже не говорю о постоянном размещении», – отметил дипломат.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на территории страны ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Польский премьер-министр Дональд Туск возмутился подобному заявлению и призвал главу государства подробно обсудить этот вопрос и только тогда решить, нужно ли это Польше.

Летом 2023 года действовавший тогда глава польского кабмина Матеуш Моравецкий попросил США не затягивать с размещением в Польше американского ядерного оружия.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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