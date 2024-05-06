Германия отправит Украине комплексы ПВО

Германия передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, IRIS-Е и системы ПВО малого радиуса Skynex, сообщил немецкий посол в Киеве Мартин Йегер.

Дипломат рассказал об этом во время поездки в Харьковскую область.

«Мартин Йегер анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex», – говорится в сообщении областной военной администрации.

Киев регулярно просит западных союзников поделиться системами ПВО. В Пентагоне киевскому режиму отказали, заявив, что поддерживают защиту своей страны и союзников на Ближнем Востоке. Украине посоветовали обратиться к европейским партнерам. Польша и Греция заявили, что у них нет «лишних» ЗРК.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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