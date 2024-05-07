Израиль закрыл КПП «Рафах» и «Керем Абу Салим» в секторе Газа

Израильская армия остановила работу КПП «Рафах» и «Керем Абу Салим» в секторе Газа. В результате ударов по городу Рафах, где собрались беженцы, убиты 20 человек.

Израиль разбомбил более 50 целей в Рафахе, ведет артиллерийский обстрел районов вблизи контрольно-пропускных пунктов, а по территории рядом с КПП «Рафах» нанес ракетный удар. В результате 20 человек убиты, передает телеканал «Аль-Джазире».

Израильские военные на КПП «Рафах» и «Керем Абу Салим» перестали пропускать в сектор Газа любой транспорт, включая грузовики с гуманитарной помощью. Работа пунктов полностью остановлена. Директор по планированию БАПОР Сэм Роуз, заявил, что закрытие КПП в секторе Газа будут иметь «разрушительные последствия для жителей Газы, которые уже находятся на грани голода». Представитель администрации пограничного перехода Хишам Эдван, заявил, что израильские военные «приговорили жителей сектора к смертной казни», поскольку КПП «Рафах» был жизненно важным каналом поступления помощи и единственным выходом из сектора для больных и раненых палестинцев.

Аналитики считают, что Израиль намеренно саботировал переговоры о прекращении огня и проигнорировал призывы не проводить военную операцию в Рафахе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху старается затянуть конфликт, потому что после перемирия придет время ответственности за содеянное. Эксперты-политологи отметили, что как только огонь будет прекращен, израильскому премьеру грозит уголовная ответственность на международном уровне.

Рафах, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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