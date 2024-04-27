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Суббота, 27 апреля 2024, 20:33 мск

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СМИ: МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху

Нетаньяху Архив. Скриншот видео правительства Израиля

Ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников за военные действия Тель-Авива в секторе Газа готов выдать Международный уголовный суд (МУС), предположительно, на следующей неделе, – сообщает в субботу, 27 апреля, The Times.

В заметке британского издания, в частности, говорится, что «кроме Нетаньяху, ордера на арест могут быть выданы на министра обороны Йоава Галанта, начальника генерального штаба ЦАХАЛ, а также сотрудников израильских силовых ведомств».

Следует отметить, что Израиль участником МУС не является, а Нетаньяху в свою очередь заявлял, что «никакие решения МУС по Газе на действия Израиля не повлияют, но опасный прецедент создадут».

Гаага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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