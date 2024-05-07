Армения перепишет свою стратегию нацбезопасности

Армения начала работу над изменением стратегии национальной безопасности, поскольку существующая система не работает, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Происходящие процессы привели нас к убеждению, что стратегия развития Армении нуждается в пересмотре. Система гарантий безопасности вокруг Армении не работает, считаю, что нам необходимо пересмотреть нашу доктрину национальной безопасности, сейчас этот процесс идет на рабочем уровне», – приводит слова политика ТАСС.

В числе преобразований премьер назвал расширение спектра внешних связей, реформу вооруженных сил, организацию всеобъемлющей системы обороны и безопасности.

Пашинян отметил, что между Арменией и Россией накопилось множество проблем, которые Ереван намерен решить.

«Есть множество накопившихся проблем, часть из которых была озвучена. Они были озвучены с целью устранения негативных нюансов, исходя из контекста дружественных отношений между Арменией и Россией. Проблемы есть, и в Ереване нацелены на их решение», – сказал армянский премьер.

В конце марта спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что его страна возвращается на путь вступления в Евросоюз. «Армения всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в ЕАЭС», – заявил политик.

Ереван, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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