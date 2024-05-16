Премьер Фицо предвидел покушение еще в апреле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в апреле предсказал покушение на кого-то из высокопоставленных политиков внутри страны. Причиной он назвал разочарование в обществе, подогреваемое оппозиционными СМИ.

Фицо опубликовал видеообращение в своем блоге и отметил, что часть общества разочарована итогами президентских выборов. Оппозиционные новостные порталы подогревают это недовольство, что может стать опасным для отдельных политиков.

«На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда это недовольство, которую интенсивно углубляют, выльется в убийство кого-то из ведущих политиков. И я ничуть не преувеличиваю», – говорится в сообщении, опубликованном 10 апреля.

Днем 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова мужчина из толпы несколько раз выстрелил в премьера. Политика срочно отвезли в больницу, где провели длительную операцию. После нее Фицо ввели в искусственную кому.

Врачи сообщили, что хирурги справились только с кровотечением в брюшной полости политика. Но ему вводят медикаменты, разжижающие кровь, что может вызвать новые проблемы. Кроме того, премьеру предстоит еще одна операция, на тазобедренном суставе, пишет портал Pravda.

Братислава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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