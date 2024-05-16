Премьера Словакии после покушения ввели в искусственную кому на сутки

Тяжелораненый в результате покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо после длившейся почти четыре часа операции находится в состоянии искусственной комы. Об этом сообщает телеканал TA3 со ссылкой на источники.
По имеющимся данным, врачи оперировали политики в течение 3 часов 40 минут. После операции Фицо ввели в состояние искусственной комы. В таком состоянии он будет находиться 24 часа.
Как сообщил вице-премьер страны Томаш Тараба, операция прошла успешно. По его словам, в настоящее время угрозы для жизни Фицо нет.
Тараба рассказал, что премьер-министр получил тяжелые ранения, одна из пуль прошла через желудок.
Покушение на Фицо произошло днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Премьер-министр вышел на улицу, после чего мужчина открыл огонь по политику. Фицо получил ранения в грудь, живот и руку. Политика госпитализировли в больницу в Банска-Бистрица.
Нападавший – 71-летний Юрай Чинтула – задержан. По данным словацких СМИ, он стрелял из короткоствольного ружья, которым владел легально. Стрелявший в премьер-министра признался, что совершил покушение, потому что не согласен с политикой правительства.
Братислава, Наталья Петрова
© 2024, РИА «Новый День»