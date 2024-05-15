«С негодованием узнал…» Путин направил телеграмму президенту Словакии по поводу покушения на Фицо

Глава российского государства Владимир Путин эмоционально отреагировал на покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого сегодня несколько раз выстрелил преступник. В телеграмме словацкому президенту Зузане Чапутовой Путин отметил, что «с негодованием узнал» о случившемся.

«Уважаемая госпожа Президент, с негодованием узнал о покушении на жизнь Председателя Правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», – подчеркивается в послании Путина.

«Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжёлой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», – отметил президент РФ в телеграмме президенту Словакии.

Ранее сообщалось, покушение на Фицо произошло сегодня днем в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Премьер-министр вышел на улицу, после чего мужчина открыл огонь по политику. Фицо получил ранения в грудь, живот и руку. Как уточняется, политик госпитализирован в больницу в Банска-Бистрица.

Нападавший задержан. По данным словацких СМИ, это мужчина 1953 года рождения Юрай Чинтула. Он стрелял из короткоствольного ружья, которым владел легально. Перед тем, как открыть огонь, преступник крикнул: «Робо, иди сюда».

Суда по последним данным, за жизнь Фицо борются врачи.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube