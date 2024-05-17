Врачи отказались от планов оперировать Фицо

Врачи пока не планируют снова оперировать премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В ближайшие дни решат вопрос о его перевозке из города Банска-Бистрица в столицу, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.

«Глава больницы мне не подтвердила такую информацию. В понедельник будет заседание консилиума врачей, который решит, будет ли он дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или будут думать о его транспортировке», – приводит слова Пеллегрини издание Pravda.

Президент сумел поговорить с главой правительства несколько минут во время своего визита в больницу 16 мая. Состояние Фицо глава государства оценил как «серьезное», но политик помнит все события перед покушением и сам инцидент.

Следствие выяснило, что стрелявший в премьера мужчина не впервые держал оружие в руках. После пяти выстрелов было три попадания: в живот, в левую руку и сквозное в бедро. Во время операции врачи выяснили, что поврежден кишечник.

Днем 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова в премьер-министра Фицо несколько раз выстрелили. Политика срочно отвезли в больницу, где провели длительную операцию и ввели в искусственную кому. Врачи предполагали, что премьеру понадобится вторая операция, на бедре.

Братислава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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