Испания закрыла порт для судна с оружием для Израиля

МИД Испании отказал в допуске в порт судну Marianne Danica с грузом вооружений для Израиля. Испанская прокуратура также проверит груз судна Borkum, которому запретили входить в порт Картахены на юге Испании, передает агентство «Анадолу».

Marianne Danica под флагом Дании запросил стоянку в испанском порту на 21 мая, но получило отказ. Судно направляется в Израиль, а его груз имеет военное назначение.

Правительство Испании заявило, что страной впервые получен запрос на пополнение припасов от судна, которое перевозит оружие для Израиля. Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес добавил, что власти также не будут выдавать новые лицензии на экспорт военных материалов для отправки в Израиль.

Заявление сделано на фоне протестов в Картахене из-за приближения судна Borkum. Организация «Сеть солидарности против оккупации Палестины» заявила, что на борту находится груз для израильских военных: 12 т ракет, 1,5 т взрывчатки и 740 кг других материалов военного назначения. Судну Borkum запретили швартоваться в порту, и оно встало на якоре недалеко от берега. Правительство запросило у прокуратуры специальную проверку относительно груза. Но, по данным агентства, пункт назначения Borkum не Израиль, а Чехия.

Ранее США приостановили поставку бомб для Израиля после сообщений о начале военной операции ЦАХАЛ в Рафахе. В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права по эвакуации мирного населения перед началом военного вторжения в Рафах.

Мадрид, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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