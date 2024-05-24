В Польше задержали украинца с украденной 20 лет назад картиной

В Польше задержали гражданина Украины, который пытался продать украденную в 2005 году в Нидерландах картину. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Офицеры Карпатского погранотряда в одной из частных квартир в Кракове обнаружили полотно «Ревекка и Илия» голландского художника Яна Линсена. Картина была украдена из музея Западной Фрисландии в Хорне в 2005 году.

Произведения искусства конфисковали. Гражданин Украины находится под стражей.

Почти 20 лет назад из музея в Хорне злоумышленники вынесли 24 картины и другие ценные предметы. В течение 10 лет об украденных артефактах ничего не было слышно. В 2016 году служба безопасности Украины сообщила об обнаружении четырех картин из музейной коллекции. При этом деталей расследования, которые привели к обнаружению полотен, Киев не озвучил.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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