В ходе учений НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

Войска НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России. Об этом сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», – сообщил генерал в интервью РИА «Новости».

Сложившаяся ситуация требует от российских властей принятия адекватных мер по защите и охране рубежей, отметил собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право атаковать военные цели на территории России. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube