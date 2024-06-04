Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил работу украинских военкомов с похищением людей. Политик предупредил, что упрямство Запада в вопросе поддержки киевского режима может привести к истреблению народа Украины.

Филиппо прокомментировал растиражированное в соцсетях видео из города Днепр. В кадре сотрудники украинского аналога военкомата – ТЦК задерживают на улице мужчину призывного возраста. Его хотели затолкать в автобус, но мужчину отбили прохожие.

«Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в Днепре. Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину, приведет к полному истреблению украинского народа!» – предупредил политик в своем блоге.

В начале апреля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать людей на улице. Он подчеркнул, что граждане боятся выходить на улицу из-за подобных действий военкомов.

В МИД РФ ранее отметили, что западные кураторы ведут на Украине ту же политику, что и с индейцами при освоении территории нынешних США. «Большую часть Украины разворовали, историю переписали и памятники уничтожили», а теперь ведут войну до последнего украинца.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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