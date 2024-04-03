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Четверг, 4 апреля 2024, 00:41 мск

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На Украине обвинили военкомов в противоправных действиях при мобилизации

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в среду, 3 апреля, заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) задерживать людей на улице не имеют права, – сообщают украинские СМИ.

В интервью нескольким изданиям украинский омбудсмен сказал: «Они не могут ходить по улицам и задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут! Это нонсенс! Кто от этого выигрывает? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет. Останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования имеют право сотрудники Национальной полиции».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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