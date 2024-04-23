«Как с индейцами»: Захарова указала на план Киева по уничтожению украинцев

Киевский режим делает все для уничтожения коренного населения Украины, как это было сделано в Северной Америке, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В конце первой четверти 21 века мир стал свидетелем вымарывания западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями украинцев. Когда большую часть Украины разворовали, вывезли награбленное, историю переписали и памятники уничтожили, тогда перешли к физическому уничтожению коренного населения. Всё, как с индейцами в Северной Америке», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Так дипломат прокомментировала решение Киева отказать выехавшим за границу украинцам в консульских услугах. Она отметила, что коренным индейцам давали бусы в обмен на земли, а гражданам Украины не досталось и этого.

«Только американская петля на шею. Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить», – пояснила Захарова.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев должен сам обеспечить себя живой силой, и призвал Киев принять все «необходимые решения, чтобы мобилизовать необходимое число людей». С 24 апреля граждане Украины за границей не смогут получить помощь от своих властей, если только обратятся не за документами для возвращения на родину. Эта мера коснется всех мужчин 18-60 лет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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