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США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Фото: Минобороны РФ

Американские военные провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила пресс-служба базы космических сил США «Ванденберг».

«Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил «Ванденберг» во вторник, 4 июня», – говорится в пресс-релизе базы.

Осенью прошлого года командование глобального удара ВВС США заявило, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III «из-за аномалии» была взорвана над Тихим океаном во время испытаний. До этого Пентагон несколько раз переносил пуск.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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