Испания присоединилась к иску ЮАР о геноциде Израиля против палестинцев

Испания попросила суд ООН включить ее в число истцов по делу о геноциде Израиля против палестинцев в секторе Газа. Мадрид стал первым европейским участником иска, передает Associated Press.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Альбарес заявил, что решение принято, чтобы усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ради прекращения огня.

«Мы приняли такое решение из-за продолжающейся военной операции в секторе Газа. Мы хотим, чтобы мир вернулся в Газу и на Ближний Восток, и чтобы это произошло, мы все должны поддержать суд. Я настаиваю, что оглашенные судом временные меры должны быть соблюдены», – сказал министр.

ЮАР обратилась в Международный Суд в конце 2023 года и заявила, что Израиль нарушил конвенцию о геноциде во время так называемой военной операции в секторе Газа, которая уже унесла жизни более 36 тыс. человек. Суд обязал Израиль немедленно прекратить наступление в городе Рафах на юге Газы и срочно принять меры, чтобы обеспечить палестинцев гуманитарными грузами и услугами. Тель-Авив отказался подчиняться. Предварительные слушания по делу состоялись, но на рассмотрение иска по существу могут уйти годы.

Мексика, Колумбия, Никарагуа, Египет, Ливия присоединились к иску ЮАР. Испания также вошла в число европейских стран, признавших государство Палестина. Всего 146 стран заявили, что признают палестинское государство.

Мадрид, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube