В Южной Корее профессора-медики ушли на бессрочную забастовку

Более 500 профессоров-медиков объявили о бессрочной забастовке в знак протеста против медицинской реформы в Южной Корее. Предварительно, связанным с Сеульским национальным университетом (SNU) больницам пришлось отменить 40% медицинских процедур, передает агентство «Рёнхап».

Без части персонала остались четыре учреждения: больница университета, медцентр правительства Сеула, медцентр Gangnam и больница Bundang. Всего 529 профессоров поддержали протесты врачей-стажеров. Больницы отменили 40% процедур, оставив без изменений работу отделения неотложной помощи и лечение тяжелобольных пациентов.

Власти призвали руководство больниц мешать забастовке и заставить профессоров компенсировать убытки от их действий. Агентство отметило, что на 18 июня намечена общенациональная забастовка врачей, организованная национальной медицинской ассоциацией. Среди требований стартующей во вторник акции – отмена санкций для врачей-стажеров, которые первыми начали протесты против увеличения квот в медвузах.

В начале года тысячи южнокорейских врачей уволились в знак протеста против реформы медицинского образования. В марте власти предупредили 5000 участвующих в забастовке врачей о приостановке лицензии. Тогда же профессора-медики пригрозили массово уволиться, если руководство страны не примет меры к урегулированию ситуации.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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