США одобрили продажу Тайваню оружия на 360 млн долларов

Вашингтон одобрил продажу Тайбэю ракет и беспилотников на общую сумму 360 млн долларов. Эти средства помогут поддержать «безопасность и политическую стабильность», заявило Агентство Пентагона по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

Предметом будущей сделки станут противопехотные и противотанковые барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и компоненты к ним на 60,2 млн долларов. В тот же пакет войдут дроны ALTIUS 600M-V и сопутствующее оборудование на 300 млн долларов.

«Это поможет повысить безопасность получателя и поможет поддерживать политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе», – цитирует заявление агентства Reuters.

Минобороны Тайваня уже поблагодарило Штаты за утверждение поставок оружия, которое поможет «быстро реагировать на вражеские угрозы».

Напомним, адмирал ВМС США, глава Индо-Тихоокеанского командования Самуэль Папаро пригрозил превратить Тайваньский пролив в «беспилотный ад» для китайских кораблей. Он заявил, что Штаты готовы разместить в проливе тысячи беспилотных надводных и подводных кораблей и дронов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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