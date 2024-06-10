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Понедельник, 10 июня 2024, 22:50 мск

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Американский адмирал угрожает превратить для Китая Тайваньский пролив в «беспилотный ад»

Фото: FreePik

Адмирал ВМС США, глава Индо-Тихоокеанского командования Самуэль Папаро заявил, что превратит Тайваньский пролив в «беспилотный ад», разместив тысячи беспилотных кораблей, если китайский флот пересечет 100-мильную зону, – сообщает в понедельник, 10 июня, Washington Post.

В комментарии американскому изданию Папаро сказал: «Я хочу превратить для Китая Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей, если китайский флот пересечет 100-мильную зону на подходе к Тайваню. Чтобы сделать их жизни крайне несчастными на месяц, что даст время для всего остального, США к 2027 году должны подготовиться к ответу, поскольку в Пекине говорят о намерениях предпринять действия в адрес Тайваня именно к этому сроку. США будут защищать Тайвань от возможной военной операции материкового Китая, поэтому в проливе будут развернуты тысячи беспилотных надводных и подводных кораблей и дронов».

«Пентагон потратит 1 миллиард долларов на программу по созданию множества беспилотных надводных кораблей и воздушных дронов для этой миссии. Наша программа «Репликатор» показывает, что Соединенные Штаты извлекают уроки из российско-украинской войны», – заявил американский адмирал.

В свою очередь, в посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что « Китай не советует никому недооценивать решимость и способность Пекина защитить свою территориальную целостность, в том числе в вопросе Тайваня».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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