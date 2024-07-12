Китай добавил шесть американских компаний в список санкций за вооружение Тайваня

Китай расширил список компаний США, которые попадают под санкции за поставки оружия Тайваню. Об этом сообщает МИД КНР.

Перечень подсанкционных компаний пополнили Anduril Corporation, Maritime Tactical Systems Corporation, Pacific Rim Defense Corporation, AEVEX Aerospace Corporation, LKD Aerospace Corporation и Summit Technology Corporation.

Под ограничения попадают принадлежащее компаниям движимое и недвижимое имущество, а также руководители высшего звена, чьи активы в КНР будут заморожены.

Кроме того, Пекин ввел санкции в отношении пяти предпринимателей, которые имеют отношение к вышеуказанным корпорациям.

Ранее китайские дипломаты неоднократно указывали на то, что США продолжают нарушать принцип «одного Китая» и продавать Тайваню оружие, тем самым грубо вмешиваясь в дела страны и нанося серьезный ущерб территориальной целостности и суверенитету КНР.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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