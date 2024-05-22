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Среда, 22 мая 2024, 13:30 мск

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Китай добавил в список санкций 12 компаний США

Фото: FreePik

Китай ввел ограничительные меры в отношении 12 американских компаний и 10 их руководителей за торговлю оружием с Тайванем. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

«Китай принял решение ввести контрмеры в отношении 12 военно-промышленных предприятий США и 10 их топ-менеджеров», – говорится в заявлении. Отмечается, что меры вступают в силу 22 мая.

В МИД КНР подчеркнули, что Вашингтон игнорировал справедливую позицию Китая по украинскому кризису, а также его конструктивную роль, без разбора вводил незаконные односторонние санкции в отношении многих китайских компаний, а также занимался экономическим принуждением и односторонней травлей, нарушая интересы и законные права предприятий и частных лиц.

Кроме того, дипломаты указали, что США продолжают нарушать принцип «одного Китая» и продавать Тайваню оружие, тем самым грубо вмешиваясь в дела страны и нанося серьезный ущерб территориальной целостности и суверенитету КНР.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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