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Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню

Фото: FreePik

Три американские компании попали под санкции Китая из-за торговли оружием с Тайванем. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Речь идет о General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, Boeing Defense и Space & Security. Компании внесли в список ненадежных субъектов «в целях защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны».

Этим юрлицам запрещено вести экспортные и импортные операции с КНР, инвестировать в стране, руководству компаний запрещен въезд в Китай, а высшему менеджменту отказано в разрешении на работу, пребывании или выдаче вида на жительство.

Кроме того, Boeing Defense, Space & Security оштрафованы на сумму, которая в два раза превышает стоимость контракта на продажу оружия Тайваню.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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