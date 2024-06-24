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Понедельник, 24 июня 2024, 13:14 мск

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В Румынии четыре сотрудника молокозавода погибли, упав в отстойник

На молокозаводе в Румынии погибли четыре человека. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в городе Ибэнешть. Выяснилось, что два работника, администратор и директор предприятия упали в отстойник. На место прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

Пожарные достали четверых пострадавших и передали медикам. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Бухарест, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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