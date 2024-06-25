США отправят Украине боеприпасы еще на 150 млн долларов

США подготовили новый пакет военной помощи для Украины на сумму в 150 млн долларов. В него войдут разные виды боеприпасов, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS, передает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

В предстоящую поставку войдут боеприпасы для противотанкового и стрелкового оружия, гранаты, снаряды для 155-мм и 105-мм артиллерии. А также ракеты для комплексов HIMARS, которые могут запускать ракеты ATACMS.

«Один из американских чиновников заявил, что они не могут проверить, включает ли этот пакет помощи боеприпасы ATACMS, но эта помощь не включает кассетные боеприпасы. Продолжающийся поток американских боеприпасов из собственных запасов США призван помочь украинским силам отразить интенсивные российские атаки», – говорится в статье.

Агентство отмечает, что российская сторона четко обозначила последствия дальнейших поставок оружия и боеприпасов киевскому режиму. Но вместо паузы американские власти поспешили одобрить новый пакет военной помощи. Вашингтон объявит о его отправке 25 июня.

В результате удара ВСУ американскими ракетами ATACMS по Севастополю 151 человек пострадал, четыре умерли. Среди пострадавших 27 детей, два ребенка погибли. МИД России вызвал посла США в Москве Линн Трейси и заявил ей, что США разделят с киевским режимом ответственность за жертвы среди мирного населения Крыма.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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