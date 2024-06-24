МИД вызвал посла США из-за теракта в Севастополе

МИД России вызвал посла США в Москве Линн Трейси для демарша из-за теракта в Севастополе. Американскому дипломату заявили, что США несут равную с киевским режимом ответственность за убийство мирных граждан ракетами ATACMS.

«В ходе беседы Трейси был сделан демарш. Подчеркнуто, что США фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», – пояснили в МИД РФ.

Посла предупредили, что Россия не оставит разрешение Штатов для ВСУ бить вглубь территории России и другие действия «безнаказанными, ответные меры обязательно последуют».

В результате атаки ВСУ с помощью американских ракет ATACMS с кассетной частью в Севастополе погибли четыре человека, пострадал 151. Более 20 пострадавших перевезут в Москву для лечения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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